Helmstedter Altstadtfest erlebt tollen Start

Besser hätte der Auftakt des Helmstedter Altstadtfestes 2019 am Freitagabend nicht gelingen können. Die Besucher strömten schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung herbei.

Helmstedt. So könnte es gerne weitergehen bis Sonntag. Das Helmstedter Altstadtfest erlebte am Freitagabend einen tollen Start.

Manches ist neu beim Helmstedter Altstadtfest, zum Beispiel der Arbeitskreis von Ehrenamtlichen, der sich in diesem Jahr um die Organisation gekümmert hat. Und manches wiederholt sich, zum Beispiel der etwas bange Blick auf die Wettervorhersage. Zum Auftakt am Freitagabend war das aber absolut kein Thema. Die Sonne lachte kräftig bis zu ihrem Untergang und so füllte sich der Markt schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung mit erwartungsfrohem Publikum. Die Stimmung war gelöst, der Start ins Fest gelungen. Dazu trug das Bühnenprogramm mit den jungen Tänzerinnen des TKH erheblich bei. Viel Beifall gab es dafür.

Ob Helmstedts größtes Fest regenfrei über die Bühne gehen wird, bleibt abzuwarten. Für den Samstag sind einige Schauer angesagt, die könnten sich aber auf den Vormittag beschränken. Am höchsten ist die Regen-Wahrscheinlichkeit am Sonntag gegen Mittag.

Vor der Bühne auf dem Markt stimmten sich die Besucherscharen schon vor dem traditionellen Fassanstich auf den Auftritt der Cover-Band „Live and Famous“ ein, die Hauptattraktion am Freitagabend. An den Bier- und Bratwurstwagen herrschte Andrang. Viele Altstadtfest-Fans schlenderten durch die Kornstraße hinauf zum Heinrichsplatz oder bummelten über den Papenberg. Das sorgte für entspannte Mienen bei den Mitgliedern des Organisations-Arbeitskreises, die diesen Job schließlich zum ersten Mal machen.

Das Altstadtfest wird am Samstag ergänzt um das Bahnhofsfest, das von 10 bis 17 Uhr zusätzliche Besucher in die Stadt locken soll. Eine weitere Ergänzung im Sinne der Programmvielfalt stellt das Konzept der Organisatoren für den Heinrichsplatz dar. Er soll nicht nur ein Anhängsel des Altstadtfestes sein, sondern zu einem Schauplatz mit eigenem Charakter weiterentwickelt werden. Mehrere DJs sollen dort entspannte Urlaubsatmosphäre verbreiten – auch wenn die Urlaubszeit schon vorüber ist. Außerdem werden gegen 15 Uhr die Läufer des Grenzlandlaufs von Niederndodelben nach Helmstedt am Heinrichsplatz erwartet.

Der Hauptakt des Samstagabends findet – wie üblich – auf der Marktplatz-Bühne statt. Die Lokalmatadore von „Ablazed“ stehen für klassische Rockmusik.

Am Sonntag gehört die Automeile im Bereich Gröpernplatz zu den Anziehungspunkten des verkaufsoffenen Sonntags, der für geöffnete Geschäfte von 13 bis 18 Uhr sorgt. Ein Flohmarkt für Kinder findet ab 12 Uhr auf dem Papenberg statt.