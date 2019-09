Helmstedter Kreismusikschule musiziert auf Burg Warberg

Warberg. Die gesamte Bandbreite der Kreismusikschule Helmstedt können die Gäste beim Musikschulfest am 15. September auf der Burg Warberg kennenlernen.

Von 14 bis 17 Uhr können Besucher alle Musikinstrumente ausprobieren und bei Kaffee und Kuchen auf dem Burghof den verschiedenen Musikschulgruppen lauschen. „In der Burg wird von der musikalischen Früherziehung über Zupf-, Blas-, Streich- und Schlaginstrumente alles dargeboten“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Mitmachen ist für alle Altersklassen ausdrücklich erwünscht.“ Die Eröffnung gestaltet um 14 Uhr ein Trompetentrio. Um 15 Uhr beginnt in der Aula die Vorstellung der musikalischen Früherziehung mit Kooperationspartnern der Musikschule und die kurze Instrumentenvorstellung durch ganz junge Künstler. Zum Abschluss spielt von 17 Uhr an das Sinfonische Blasorchester Promenadenmusik auf dem Burghof.