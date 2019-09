Radroute „Hüben und Drüben“ in Schöningen präsentiert

Mit „Hüben und Drüben – Entdeckertour zwischen Aller und Ecker“ verbinden die ambitionierten Freizeitsportler und Botschafter des Naturparks Elm-Lappwald nicht nur zwei Bundesländer und vier Landkreise miteinander, sie würden vor allem Menschen zusammenbringen, würdigte Henry Bäsecke das Engagement der vier Enthusiasten. Und irgendwie sei eine solche Tour längst überfällig gewesen, schmunzelte der Schöninger Bürgermeister in Anspielung auf 30 Jahre Grenzöffnung.

Bei der Präsentation der attraktiven Mehrtagestour waren dann auch zahlreiche Gäste sowohl von „Hüben“ als auch von „Drüben“ im Schöninger Rathaussaal anwesend, um sich die 231 Kilometer lange Radroute, die sich durch die Landkreise Börde, Harz, Helmstedt und Wolfenbüttel zieht, genauer anzuschauen. Vor allem der touristische Aspekt habe bei der Konzeption der Route eine wichtige Rolle gespielt, unterstrich der Hoiersdorfer Thomas Kempernolte. Die Initiatoren hätten sich bei der Wegführung am Grünen Band und am Iron Curtain Trail orientiert und dort besondere Points of Interest (POI), also Orte von Interesse, identifiziert: Schlösser, Burgen, Türme, Museen, Kunstinstallationen und natürlich Grenzdenkmäler.

„Unsere Region ist voll von solchen kulturellen Schätzen“, sagte Kempernolte voller Begeisterung. Die Kunstinstallation „Begegnung“ zwischen Vienenburg im ehemaligen Westen und Osterwieck im ehemaligen Osten ziert beispielsweise die Titelseite des Tourflyers, der sich ansonsten wegen des Wiedererkennungswertes im gewohnten Layout präsentiert. Auch an Möglichkeiten der Übernachtung haben die Macher der Tour gedacht und einige Hotels gelistet, die sie selbst ausprobiert haben. Tatsächlich seien sie die Tour diesmal nicht nur abgeradelt, sondern hätten auch auf der Strecke übernachtet. „Das klappte ganz wunderbar“, hob Viola Vorbrod hervor. Zumal Städte wie Osterwieck oder Oebisfelde, natürlich auch Schöningen und Helmstedt, für den Touristen einen längeren Besuch lohnen würden. Zum Titel „Hüben und Drüben“ konnten die Vier dann noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Der Titel sei ihnen spontan eingefallen, erzählte Viola Vorbrod, und habe allen richtig gut gefallen. „Wir waren auf unsere kreative Wortfindung richtig stolz“, lachte sie. Und dann habe ihnen jemand erzählt, dass es bereits von den Autoren Krieg und Hosang aus Söllingen ein Buch über die Geschichte der Zonengrenze aus dem Jahr 1992 mit eben diesem Titel gebe. „Und nicht nur das“, ergänzte Thomas Kempernolte schmunzelnd, „ein Blick in das Buch zeigte uns, dass die Autoren sogar fast die gleiche Route mit identischen POI beschreiben.“ Nähere Informationen zu der neu entwickelten „Hüben und Drüben - Tour“ gibt es im Internet unter anderem unter www.elm-freizeit.de.