DGH-Rückgabe noch nicht in Sicht in Beienrode

Die Menschen in Königslutters Ortsteil Beienrode haben gleich zwei Probleme: Ihr Dorfgemeinschaftshaus ist nach wie vor von der Kindertagesstätte belegt, und: Ihr Sportraum hat nicht nur schon bessere Tage erlebt, er könnte bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Eigentümer will das gesamte Objekt offenbar verkaufen. DGH und Sportraum waren Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Beienrode/Uhry im Feuerwehrgerätehaus. Immerhin:...