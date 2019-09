A2-Anschlussstelle Königslutter gesperrt

Auf der Autobahn 2 in der Anschlussstelle Königslutter müssen Verkehrsteilnehmer am kommenden Freitag, 6. September, mit Behinderungen rechnen. Grund sind erforderliche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn im Bereich der Ab- und Auffahrt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover mit.

Sperrung dauert bis Samstag

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird während der Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Dortmund die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Königslutter ab 19 Uhr gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Samstag, 7. September, zirka 5 Uhr andauern. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.