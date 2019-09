Briefmarkensammler aus Schöningen wählen neuen Vorstand

Der jährliche Tauschtag im Schloß und die Besichtigung des Bergwerksmuseum Rammelsberg waren unter anderem Thema bei der Jahresversammlung des Briefmarkensammlerverein aus Schöningen.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Burkhardt Hoinkis auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ein, in dem neben den regelmäßigen Zusammenkünften das Sommerfest auf dem Seniorenspielplatz, der jährliche Tauschtag im Schloß, die Weihnachtsfeier und die Besichtigung des Bergwerksmuseums Rammelsberg in Goslar und der Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg die Höhepunkte des Vereinslebens bildeten.

Bei der ebenfalls anstehenden Vorstandswahl wurde Burkhardt Hoinkis als erster Vorsitzender, und Uwe Meier als zweiter Vorsitzender gewählt. Heinz-Uwe Marquardt ist zum Kassenführer und Hans-Dieter Günther zum Tauschwart und Schriftführer von den Mitgliedern gewählt.

Der Sammlerverein hat auch einige seiner Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Horst Koch mit der Urkunde des Bunds Deutscher Philatelisten (BDPh) und der Treuenadel des Verbandes in Gold geehrt. Der BDPh ist der Dachverband der deutschen Briefmarken-Sammlerverein und philatelistischen Arbeitsgemeinschaft. Kochs Fachbereich sind die Briefmarken der alliierten Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die akribisch nach Farbnuancen und Zähnung gesammelt werden. Ein interessantes Sammelgebiet, bei dem nur nach diesen Kriterien die zahlreichen verschiedenen Auflagen unterschieden werden können, teilt der Verein mit. In Abwesenheit wurde Karl-Heinz Münch für 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde ausgezeichnet.