Sponsorenlauf für die neuen Gruppenräume Süpplingen

Die Grundschule an der Schunter in Süpplingen bekommt modern ausgestattete Gruppenräume, unterstützt vom Förderverein, der sich nach Kräften um Spenden für das Projekt bemüht. Pro Schuljahr sollen zwei Räume ausgestattet werden. Doch mit den Spenden scheint das so eine Sache zu sein. Es läuft nicht gut. Ein Sponsorenlauf soll helfen. Das erklärte Kathrin Ebers vom Förderverein am Montagabend den Mitgliedern des Schulausschusses in der...