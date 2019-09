A2-Anschlussstelle Helmstedt wird gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich an der Anschlussstelle Helmstedt der Autobahn 2 (A2) auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Auf der Autobahn 2 in der Anschlussstelle Helmstedt müssen Verkehrsteilnehmer am Mittwoch mit Behinderungen rechnen. Grund sind erforderliche Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn im Bereich der Ab- und Auffahrt, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

A2-Anschlussstelle wird gesperrt

Während der Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Dortmund wird die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Helmstedt Zentrum um 19 Uhr gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Donnerstag, 5. September, etwa 5 Uhr andauern. Die Landesbehörde bittet um Verständnis.