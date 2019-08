Umbrüche der Architektur – am 8. September auch in Helmstedt

Immer am zweiten Sonntag im September ist Tag des offenen Denkmals. In Helmstedt bieten daher die Bürger-Aktion Alt-Helmstedt und die Stadtverwaltung ein buntes Besichtigungsprogramm an. Das Motto heißt diesmal „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz betont: „Mit dem Motto laden wir anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses dazu ein, den Blick auf alle revolutionären Ideen oder...