Kulturverein Lehre spendet 1000 Euro für Pink-Paddler

Sandra Janzen, Teamkapitänin der Pink-Paddler, und Oliver Paprotny, Vorsitzender des Wolfsburger Kanu-Clubs (WKC) erhielten jetzt aus den Händen von Andreas Busch und Jürgen Kirchmann vom Kulturverein Lehre einen Betrag von 1000 Euro für die Arbeit des Drachenbootteams. „Diese Spende sehen wir auch als Anerkennung unserer Arbeit“, wird Sandra Janzen in der Mitteilung zitiert. Auch Oliver Paprotny sei froh über die Unterstützung: „Einfach toll, dass die Arbeit in diesem wichtigen Bereich gesehen wird.“

Jürgen Kirchmann: „Gerade an Brustkrebs erkrankte Frauen müssen wieder Lebensmut fassen, sie müssen unterstützt, gefördert und gefordert werden. All das macht Sandra Janzen und das verdient großen Respekt.“ Der Kulturverein habe in diesem Jahr mit der Spende an das Drachenbootteam Beträge in Höhe von 7700 Euro ausgeschüttet. Wer sich bei den Pink-Paddlern engagieren will, kann sich donnerstags ab 17 Uhr auf dem Club-Gelände am Allersee informieren. Kinder der Teilnehmerinnen sind ab einem Alter von fünf Jahren auch willkommen.