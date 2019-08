Helmstedt: Zwei Gartenlauben brennen komplett aus

Brand im Pastorenweg in Helmstedt: In der Nacht zu Freitag sind zwei Gartenlauben komplett ausgebrannt.

Zwei Gartenlauben sind in der Nacht zu Freitag im Pastorenweg in Helmstedt komplett ausgebrannt. Wie Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, mitteilte, rückte der Löschzug Helmstedt gegen 1.20 Uhr in der Nacht aus. Der helle Schein des Feuers sei schon seit weitem sichtbar gewesen.

Brand im Pastorenweg in Helmstedt: Das Feuer war von Weitem schon zu sehen. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Zwei Gartenlauben brannten komplett nieder

Neben dem Helmstedter Löschzug wurden auch die Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Barmke informiert. Das Feuer wurde anschließend mit mehreren Trupps unter Atemschutz gelöscht.

Mehrere Gasflaschen geborgen

Aus den Lauben wurden mehrere Gasflaschen geborgen und gekühlt. Bis zirka 5 Uhr liefen noch Nachlösch- sowie Aufräumarbeiten.

Die Feuerwehr barg mehrere Gasflaschen. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Im Einsatz waren 73 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen und die Polizei mit mehreren Streifenwagen.

Es kam zu insgesamt drei Brandstellen in dem Kleingartenverein. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche diese beschlagnahmt hat zur weiteren Ermittlung.