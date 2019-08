Till Brönner eröffnet die Domkonzerte in Königslutter

Große Namen gehören mittlerweile fast schon zum Standardrepertoire der Domkonzerte in Königslutter. Ob es Schauspieler wie Iris Berben und Günther Maria Halmer, „Das Sams“-Autor Paul Maar oder das Braunschweiger Staatsorchester unter Leitung seines damaligen Dirigenten Alexander Joel waren – viele klangvolle Namen gaben sich schon die Ehre in Königslutter. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein, denn das Eröffnungskonzert am...