Künftige Kaffee-Rösterei gewährt Einblick vor dem großen Umbau

Der Name ist gefunden: „Die Feuerwache – Kaffee und Rösterei am Elm“ wird sich der Ableger des Braunschweiger Start-ups Frog Coffee nennen, wenn er nach Umbau und Sanierung die Tore der ehemaligen Schöninger Feuerwehrwache für das Publikum öffnet. Doch bevor die Handwerker loslegen, wollen die Jungunternehmer am Sonntag, 1. September, allen Schöningern Gelegenheit geben, sich den Zustand des Gebäudes vor der Instandsetzung anzusehen....