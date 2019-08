Diskussion über zweiten Radweg von Esbeck nach Schöningen

Eine zweite Radwegverbindung nach Schöningen durch die Feldmark wünscht sich der Ortsrat Esbeck. Über die Möglichkeiten, den Feldweg, der sich an die ausgebaute Straße Kiefernweg anschließt und seine Fortsetzung im asphaltierten Feldweg vom Quellenweg an bis nach Schöningen findet, wurde in der letzten Sitzung des Gremiums beraten. Bürgermeister Henry Bäsecke erläuterte dazu die Planungsideen der Verwaltung: „Wir würden gerne die...