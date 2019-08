Edeka-Markt soll sich zur Helmstedter Innenstadt hin öffnen

„Da der zu errichtende Markt im zentralen Versorgungsbereich der Stadt liegen wird, haben wir Edeka darum gebeten, eine Öffnung des Gebäudekörpers auch in Richtung der Innenstadt und der Fußgängerzone in Erwägung zu ziehen“, erläutert Erster Stadtrat Henning Konrad Otto. Edeka sei auf diesen Hinweis eingegangen und habe eine überarbeitete Planung vorgelegt.

„Ursprünglich wäre es so gewesen, dass der Supermarkt sich nur zur Braunschweiger Straße hin öffnet, der Leuckartstraße hätte er den Rücken zugekehrt“, sagte Otto weiter. Die Änderung der Planung, die aber sehr sinnvoll sei, werde den Zeitplan für die Realisierung des Projektes beeinflussen. Mit einer Eröffnung des Marktes Ende 2020, wie im Vorjahr noch angekündigt, sei nun nicht mehr zu rechnen. „Dafür haben wir jetzt jedoch eine viel bessere Gesamtlösung auf dem Tisch“, erklärte Otto.

Eine Öffnung des Marktes hin zur Innenstadt wird laut Otto Folgen haben für das Verkehrsgeschehen in der oberen Leuckartstraße – mit besonderem Blick auf die Situation für Fußgänger. Der Erste Stadtrat rechnet mit einem Baubeginn durch Edeka im nächsten Jahr. „Dann würden wir möglichst zeitgleich mit Erneuerungsarbeiten an der Kanalisation in der Leuckartstraße beginnen“, sagte Otto unserer Zeitung. In diesem Zuge sei auch ein Umbau der Straße sinnvoll. „Wir werden dem Rat noch im Herbst Pläne für eine Umgestaltung der Straße im Bereich der Edeka-Ansiedlung vorlegen“, kündigte Otto an.

Letzte Gewissheit werde herrschen, wenn der Kaufvertrag für ein städtisches Grundstück und der städtebauliche Vertrag mit Edeka unterzeichnet worden sind. Das solle zeitnah geschehen, meinte Otto, der gleichzeitig betonte, dass das Projekt auf einem wirklich guten Weg sei. Otto geht von einer Bauzeit von bis zu anderthalb Jahren aus.

Edeka in Minden beließ es bei einer knappen Antwort per E-Mail auf eine Anfrage unserer Zeitung zum Sachstand des Projektes: Das Verfahren sei eingeleitet worden, erklärte eine Sprecherin. „Wir befinden uns derzeit in der Phase der Bebauungsplanaufstellung. Dabei stehen wir in enger Abstimmung mit der Stadt“, so die Sprecherin.