„Helmstedter des Jahres“ – Letzte Gelegenheit für Vorschläge

Wer jetzt erst aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, für den ist es noch nicht zu spät. Bis Donnerstag, 8. August, können unsere Leserinnen und Leser Vorschläge machen. Gesucht werden Personen aus dem gesamten Kreisgebiet, die sich für ihre Mitbürger einsetzen, die etwas Besonderes für ihren Ort, ihren Verein oder andere Menschen geleistet haben, die sich ehrenamtlich engagieren oder ein bemerkenswertes Projekt auf die Beine gestellt haben. Es muss sich dabei nicht um ein jahrelanges Engagement handeln. Auch einmalige herausragende Aktionen oder Taten wollen wir berücksichtigen.

Schicken Sie Ihre Vorschläge mit kurzer Begründung bitte bis spätestens Donnerstag per E-Mail an: redaktion.he@bzv.de, Stichwort „Helmstedter des Jahres“. Und so geht es danach weiter: Nach einer Sichtung und Bewertung aller Vorschläge wählt die Redaktion zehn Bewerber aus, die in unserer Zeitung nacheinander einzeln vorgestellt werden. Die Leser haben dann das letzte Wort und stimmen darüber ab, wer Helmstedter oder Helmstedterin des Jahres werden soll. Bei einer feierlichen Ehrungsveranstaltung der Helmstedter Nachrichten in der Kirche und im Kloster St. Marienberg am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr wird der Sieger für 2019 bekanntgegeben und gewürdigt. Alle zehn Bewerber werden hierzu eingeladen, es bleibt also bis zum Schluss spannend. Laudatoren werden auf die Leistung der drei Erstplatzierten eingehen.