Bahnstrecke zwischen Königslutter und Braunschweig gesperrt

Königslutter Die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Braunschweig ist am Sonntagmittag aufgrund eines Notarzteinsatzes am Bahnhof Königslutter gesperrt. Die Bahn informiert darüber auf ihrer Störungsinformationsseite. Ein Busnotverkehr von Braunschweig nach Helmstedt sowie nach Königslutter wurde eingerichtet, insbesondere für die Fahrgäste des RB 40 zwischen Burg (Magdeburg) und Braunschweig. Grundsätzlicher Zugverkehr wird über Wolfsburg nach Hannover umgeleitet, der Halt in Braunschweig und Helmstedt entfällt.

Die Sperrung dauere voraussichtlich zwei bis drei Stunden, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Wir aktualisieren diesen Text.