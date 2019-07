Archäologen graben ab Montag wieder an der Hünenburg

Die archäologischen Ausgrabungen bei Watenstedt im Zuge des Forschungsprojekts „Bronzezeitlicher Herrschaftssitz Hünenburg“ werden am Montag, 5. August, fortgesetzt. In diesem Jahr will Grabungsleiter Dr. Immo Heske herausfinden, „was es mit dem mysteriösen großen und tiefen Graben im Inneren der...