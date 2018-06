Gemeinde führt Vorstand ein

Barmke Die KirchengemeindeMariental-Barmke führt am Sonntag, 24. Juni, in einem Gottesdienst in der Barmker Kirche ihren neuen Kirchenvorstand ein. Beginn ist um 9.45 Uhr. Thorben Berndt, Thomas Cisielskie, Ingrid Kirchhoff, Heino Rhoden, Ilona Seidel und Olaf Schöndube bilden den neuen Vorstand....