Clevere Rentner – Trickbetrüger diesmal ohne Chance

Gleich sechs Rentnerinnen und Rentner wurden am Montag von dreisten Telefonbetrügern im Helmstedter Stadtgebiet angerufen. In allen Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus. Die Betrüger ließen im Telefondisplay der Angerufenen eine Rufnummer erscheinen, die der tatsächlichen Amtsnummer der Polizei Helmstedt ähnelte.

Durch den technischen Trick wurde der Eindruck verstärkt, die Anrufe kommen vom örtlichen Polizeikommissariat. Zum Glück war den Betroffenen diese betrügerische Masche bereits bekannt, weshalb sie genau richtig reagierten, das Gespräch schnell beendeten und die Polizei informierten.

Den Ermittlungen nach gab sich der Anrufer bewusst als Oberkommissar Winkler aus und berichtete von der Festnahme zweier Einbrecher. Danach erkundigte sich der falsche Polizist mit vorgespielter Sorge sofort nach Wertsachen oder Kontoständen der Senioren und ob es zu Hause ein Safe gebe. In diesem Moment war den Opfern klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. In Helmstedter Stadtgebiet waren Seniorinnen und Senioren im Alter von 68 bis 82 Jahre betroffen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es am Montagnachmittag noch mehr Betrugsversuche gegeben habe, so ein Beamter.

Bei derartigen Betrugsversuchen rät der Polizei: Beenden Sie das Telefonat mit dem Anrufer sofort!

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis!

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!

- Tatsächliche Opfer wenden sich bitte umgehend an die Polizei und erstatten Sie Anzeige!