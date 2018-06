Wann und wo dürfen die Fans mitfiebern?

In acht Tagen beginnt die Fußball-WM. Während sich die Russen riesig darauf freuen, Gastgeber für das größte Sportereignis der Welt zu sein, herrscht im Land des Titelverteidigers bisher gespenstige Ruhe. „Wo sind all die Flaggen hin?“, mag man in Erinnerung an das Sommermärchen 2006 und den glorreichen Titelgewinn von 2014 fragen. Immerhin: Eine Deutschland-Fahne haben wir gesichtet; sie hängt am Kiosk an der Hauptstraße in...