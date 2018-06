An einer Tankstelle an der Raststätte Helmstedt Süd an der A2 hat in der Nacht zu Samstag ein Kleinbus Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte das Fahrzeug gegen 0.39 Uhr im Motorraum.

Dank des Einsatzes von Ersthelfern - sie hielten das Feuer mit Wassereimern und einem Feuerlöscher in Schach - breiteten sich die Flammen nicht aus. Den Rest erledigte die Feuerwehr dann zügig. Glücklicherweise stand der Kleinbus nicht in unmittelbarer Nähe zu einer Zapfsäule.