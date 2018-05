Einbrecher richten hohen Schaden an

Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in die Gaststätte des Juliusbades in Helmstedt eingestiegen sind. Foto: privat

Helmstedt Zu einem Einbruch in das Restaurant am Hallenbad kam es in der Nacht zum Donnerstag.

Zu einem Einbruch in das Restaurant am Hallenbad kam es in der Nacht zum Donnerstag. Die genaue Tatzeit erstreckt sich laut Mitteilung der Polizei von Mittwochabend, 23 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten die Verglasung eines Fensters und gelangten durch dieses ins Innere der Gastronomie. Im Glauben, reiche Beute zu machen, bauten die Täter die Registrierkasse aus und entwendeten diese. Ihr Pech: In der Kasse befand sich kein Bargeld. Dennoch entstand laut Polizei ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Im selben Tatzeitraum versuchten die Täter auch noch in das daneben gelegene Hallenbad einzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Dennoch entstand auch hier ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass Zeugen sich bei der Polizeiwache am Ludgerihof unter der Telefonnummer (0 53 51) 52 10 melden.