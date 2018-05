Auto und Stall in Flammen – Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Vorsfelder Straße brannte in der Nacht zu Samstag ein Holzschuppen in einem Hinterhof. Foto: Feuerwehr

Helmstedt Die Feuerwehr musste am Wochenende in der Vorsfelder Straße und der Nordstraße löschen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Serie von Brandstiftungen im Quartier der Nordstraße müssen vermutlich zwei weitere Fälle zugeordnet werden: Am Wochenende musste die Helmstedter Feuerwehr gleich zweimal zu Löscheinsetzen ausrücken, bei denen glücklicherweise nur Sachschaden entstand.

Zu einem Brand an der Vorsfelder Straße rückten die Feuerwehrleute in der Nacht zu Samstag aus, teilt Feuerwehrsprecher Alexander Weis mit. Der Löschzug Helmstedt sei kurz nach 2 Uhr alarmiert worden. „Hinter einem Gebäude, das vor fast genau einem Jahr, am 23. Mai 2017, schon einmal in Flammen stand, brannte es diesmal in einem Schuppen“, berichtet Weis. „Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutz und Vornahme eines Rohres schnell bekämpft werden“, teilt der Feuerwehrsprecher mit. „Für Nachlöscharbeiten mussten Teile der Decke geöffnet werden, da das Feuer sich bereits ausgebreitet hatte“, schildert Weis.

Ein BMW-Mini

steht in Flammen

In der Nacht zu Sonntag wurde dann gegen 2.10 Uhr der Polizei und der Feuerwehr von mehreren aufmerksamen Anwohnern ein Feuer in der Nordstraße gemeldet. Dort stand laut Polizei der BMW-Mini einer Anwohnerin in Flammen, der auf dem Hinterhof eines Wohnhauses geparkt war. „Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht“, berichtet Feuerwehrsprecher Weis.

Brandermittler der Polizei haben am Samstag und Sonntag beide Einsatzstellen unter die Lupe genommen und Spuren gesichert, berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Wendt. „Die Spuren müssen in den nächsten Tagen noch genau ausgewertet werden“, doch allein die örtliche Lage der Brandorte lasse auf einen Zusammenhang mit den bisherigen Brandstiftungsfällen schließen. Holzschuppen und Fahrzeuge waren bereits öfter Ziel der bisher unbekannten Täter, denen die Serie von Brandstiftungen, die im Februar 2017 angefangen hat, zugerechnet werden muss.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die in den Nächten zu Samstag und Sonntag im Gebiet der Nordstraße und der Vorsfelder Straße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter Tel: (05351) 52 10 zu melden.