Die Feuerwehr löschte einen Brand in der Vorsfelder Straße. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt Verletzt wurde bei dem Brand in Helmstedt niemand. Hinter dem Gebäude hatte es vor fast genau einem Jahr schon einmal gebrannt.

Feuerwehreinsatz: Gebäudebrand in der Vorsfelder Straße

In der Vorsfelder Straße löschte die Feuerwehr in der vergangenen Nacht ein Feuer an einem Schuppen. Verletzt wurde niemand. Hinter dem Gebäude hatte es vor fast genau einem Jahr schon einmal gebrannt. Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutz und mit Hilfe eines Rohres gelöscht werden. Da sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte, musst die Decke des Schuppens geöffnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. red