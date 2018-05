A2 Unfall: Wohnmobil fährt auf LKW auf- Fahrer gestorben

Auf der A2 in Höhe Essehof ist es zu einem weiteren Unfall mit einem LKW und einem Wohnmobil gekommen gekommen, dabei wurde der Fahrer des Wohnmobils eingeklemmt, so die Polizei. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Autobahn ist ab dem Kreuz Wolfsburg in Richtung Hannover gesperrt. Betriebsflüssigkeit ist ausgelaufen. Eine Rettungshubschrauber wurde angefordert. Genaue Angaben zur Unfallursache kann die Polizei noch nicht machen. red