Avacon gibt 1800 Euro an pro-familia

Beim Konzert von Joscheba Schnetter in der Firmenzentrale von Avacon kamen

1800 Euro an Eintrittsgeldern zusammen. Einen entsprechenden Scheck übergab jetzt Avacon-Kommunalreferentin Antje Klimek jetzt an Melanie Schwirz, Leiterin der pro familia Beratungsstelle Helmstedt.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende diesmal die Beratungsarbeit von pro familia unterstützen können. Familienplanung, Schwangerschaft, Partnerschaft und Sexualität und sind für viele – gerade junge Menschen – komplizierte Themen. Diese jungen Menschen sind für entsprechende Beratungsangebote häufig sehr dankbar“, begründete Antje Klimek seitens Avacon die Verwendung des jüngsten Konzerterlöses.

Melanie Schwirz bedankte sich für die Unterstützung: „Die Spende wollen wir insbesondere verwenden für unser Projekt „tastsinn“. Dabei geht es um Präventionsarbeit zur Früherkennung von Brustkrebs.“

Die Veranstaltungsreihe „Jazz bei Avacon“ ist seit 15 Jahren fester Bestandteil des Helmstedter Kulturkalenders. Ebenso, dass die Einnahmen aus dem Kartenverkauf unterstützungswürdigen Initiativen oder Projekten aus der Region zugutekommen.