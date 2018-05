Einbrecher flüchtet vor Lauben-Besitzer

Helmstedt Einen mutmaßlichen Einbrecher hat am späten Donnerstagabend ein 36 Jahre alter Laubenbesitzer in einem Helmstedt Kleingartenverein überrascht. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Als der unbekannte Täter um 22.45 Uhr versucht habe, die Eingangstür des Gartenhäuschens am Pastorenweg aufzubrechen, habe er sicher nicht damit gerechnet, dass der 36-Jährige in seiner Laube übernachtete, so die Polizei. Der Helmstedter sei aufgrund der Aufbruchgeräusche wach geworden und habe die Außenbeleuchtung eingeschaltet, so dass der Einbrecher sofort das Weite suchte. Eine anschließende Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ohne Erfolg.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder