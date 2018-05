Siebtklässler der IGS pflanzen 1600 Bäume

Emsiges Treiben herrschte kürzlich in der Waldfläche am „Gläsernen Brunnen“. Dort trafen sich Schülerinnen und Schüler der Helmstedter Giordano-Bruno-Gesamtschule, um eine neue Waldgeneration zu pflanzen. Insgesamt setzten die Siebtklässler 1600 Bäume in den Boden. Eichen, Hainbuchen, Wildkirschen...