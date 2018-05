Helmstedt Die Kreismusikschule Helmstedt präsentiert am heutigen Samstag, 5. Mai, ein Akkordeonkonzert in der St.-Thomas-Kirche in Helmstedt. Um 17 Uhr spielt Paul Hottmann, Akkordeonlehrer der Kreismusikschule, mit seinen Schülern und dem Akkordeon ensemble Werke von Edvard Grieg, Jean Baptiste Accolay,...