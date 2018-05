Ein Verletzter bei Brand in Gartenhütte im Kleingartenverein

Helmstedt Bei einer Verpuffung in einer Gartenhütte im Kleingartenverein Pastorenweg in Helmstedt ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann verletzt worden. Gegen 3.20 Uhr rückte der Löschzug der Feuerwehr Helmstedt aus. Das Feuer war rasch gelöscht. Ein Notarzt versorgte den Verletzten.