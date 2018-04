Nach einem Verkehrsunfall in Helmstedt wurde eine verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Wolfenbüttel gebracht.

B244: Autounfall in Helmstedt mit drei Schwerverletzten

Zu einem Autounfall mit drei Verletzten kam es auf der Bundesstraße B244. Nach bisherigen Ermittlungen nahm ein aus Dobbeln kommender Kleinwagen einem aus Schöningen in Richtung Söllingen fahrenden Fahrzeug die Vorfahrt.

Es kam zu einer Kollision, wobei eines der Fahrzeuge in den Graben geschleudert wurde. Eine verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Wolfenbüttel gebracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu erheblichen Schäden.