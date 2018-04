Der Lappwaldsee soll zur Marke werden

Bietet der Lappwaldsee touristisches Entwicklungspotenzial, wird er bald als Urlaubsziel beworben? Denkanstöße zur Beantwortung dieser Fragen lieferte am Donnerstag die „Erlebniswelt Lappwaldsee“ auf dem Gelände des Umspannwerkes Helmstedt.

Die Stadt Helmstedt denkt derzeit im Rahmen der Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes intensiv über ihre Zukunft nach. In dieser Zukunft soll auch der Tourismus eine gewichtige Rolle spielen.

Einige wenige mögliche touristische Nutzungsformen am Lappwaldsee wurden gestern vorgestellt. Draisinenfahrten, Kutschfahrten, Ponyreiten, Touren mit E-Bikes, eine Strandbar oder ein von der Helmstedter Feuerwehr mit ihrer Drehleiter simulierter Skywalk sollten als Denkanstöße dienen. Denn mit Ponyreiten oder Draisinenfahrten lässt sich eine touristische Entwicklung, mit der neue Arbeitsplätze und letztlich auch wirtschaftlicher Erfolg generiert werden sollen, wohl nur schwerlich anschieben.

Deutlich betont werden muss aber auch, dass die Stadt und auch ihre Nachbargemeinden erst am Anfang eines durch den Strukturwandel bedingten Entwicklungsprozesses stehen. Denn nach dem Ende des Tagebaubetriebes und dem Aus für das Kraftwerk Buschhaus wird im Revier Helmstedt/Schöningen händeringend Ersatz für die entfallenen Arbeitsplätze gesucht.

Eine Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen, könnte der Tourismus bieten. Was aber in diesem Wirtschaftszweig in Helmstedt und Umgebung künftig passieren sollte oder könnte, dazu wollte die Stadt am Donnerstag auch mit ihren Bürgern ins Gespräch kommen.

Doch spielte der Wettergott nicht wirklich mit, es gingen immer wieder Regen- und Hagelschauer auf das Umspannwerkgelände und das direkt angrenzende Ufer des Lappwaldsees nieder. Trotzdem fanden einige Hundert Helmstedter den Weg zur „Erlebniswelt Lappwaldsee“. Am Ende blieb die Erkenntnis, dass es noch ein weiter Weg bis zur touristischen Marke „Lappwaldsee“ ist.