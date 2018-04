Feuerwehreinsatz: Fehlalarm an der Schunterschule

Die Brandmeldeanlage an der Schunterschule in Lehre löste eine Fehlalarm aus. Foto: Feuerwehr Lehre Foto: Feuerwehr Lehre

Lehre Die Brandmeldeanlage an der Schunterschule in Lehre löste einen Fehlalarm aus. Die Einsatzkräfte wurde durch parkende Autos behindert.

In der Schunterschule in Flechtorf wurde am Dienstag ein Alarm ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wies eine Fehlfunktion auf, so Gemeindebrandmeister Ralf Sprang. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und brach den Einsatz ab.

Erschwerend war zuvor kam beim Herstellen der Wasserversorgung, dass der nächstgelegene Unterflurhydrant – obwohl durch eine Sperrfläche gekennzeichnet – zugeparkt war. Deshalb musste die Feuerwehr einen weiter entfernter liegendenden Hydrant nutzen. Im Ernstfall hätte das kostbare Minuten gekostet, so der stellvertretende Gemeindebrandmeister Ralf Sprang.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Beienrode, Flechtorf, Groß Brunsrode, Klein-Brunsrode und Lehre mit 10 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften. Weiterhin der stellvertretende Gemeindebrandmeister Lehre und ein Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen mit 2 Einsatzkräften.