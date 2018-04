Mai-Kundgebung soll wieder ein kleines Volksfest werden

Michael Franke, Andreas Streichhan, Wolfgang Höppner und Michael Kleber (von links) werben für eine rege Teilnahme an der Mai-Kundgebung. Foto: Fochler

Zur traditionellen Mai-Kundgebung lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag, 1. Mai, auf den Helmstedter Marktplatz ein. Unter dem Motto „Solidarität - Vielfalt - Gerechtigkeit“ will der DGB-Kreisverband Helmstedt ein abwechslungsreiches und informatives Programm präsentieren. Zu Beginn um 10 Uhr spricht Michael Franke, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes.

„Der zunehmende Egoismus in allen Bereichen unserer Gesellschaft, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Teilhabe oft abhängig von der Herkunft der Menschen und mögliche Ungerechtigkeiten durch die Digitalisierung der Arbeitswelt werden als Themenblöcke im Vordergrund stehen“, berichtete Michael Kleber, DGB-Regionsgeschäftsführer, am Montag während eines Pressegesprächs in Helmstedt.

Nach dem Grußwort von Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert wird Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen, als Hauptredner der Veranstaltung das Wort ergreifen. Wertmüller wird sich intensiv mit den aktuellen Motto-Themen Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit auseinandersetzen, aber auch zu den jüngst vollzogenen Tarifabschlüssen in der Metall- und Elektroindustrie Stellung beziehen. Auch das Frauenwahlrecht sowie die Tarifautonomie und die betriebliche Mitbestimmung – alles seit 100 Jahren gesetzlich geregelt – werden bei der DGB-Maikundgebung thematisiert.

„Die Mai-Kundgebung mit ihrem Familien- und Kulturfest-Charakter hat sich in Helmstedt zu einem kleinen Volksfest entwickelt, das die Vielfalt in unserer Gesellschaft widerspiegelt“, betonte Franke abschließend.