Sprechstunde zu Versicherungen

Helmstedt Seine monatliche Sprechstunde zu Versicherungsangelegenheiten veranstaltet der Sozialverband Deutschland (SoVD) am Freitag, 27. April, von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle in Helmstedt, Schuhstraße 6. Torsten Scharf, der für den verbandseigenen und unabhängigen Maklerdienst VVS arbeitet, steht...