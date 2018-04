„Der gedachte Krieg“ – Vortrag in Marienborn

Marienborn In der Gedenkstätte Deutsche Teilung finden regelmäßig Vorträge und Podiumsdiskussionen statt. Am Donnerstag, 3. Mai, hat die Gedenkstätten-Stiftung dazu den Historiker Oliver Bange eingeladen. Sein Thema: „Der gedachte Krieg. Operationsplanungen und Kriegsbild in der Region in Ost und West“. ...