Einweisung der Klasse 7d in das Planspiel durch Präventionsfachkraft Nils Bögelsack. Foto: privat

Helmstedt Was passiert, wenn man Drogen konsumiert? Das sollte ein suchtpräventives Rollenspiel den Schülern des 7. Jahrgangs der IGS Helmstedt vermitteln.

So bringen Drogen das Leben durcheinander

Zum sechsten Mal seit 2014 haben sich laut einer Mitteilung viele Institutionen des Landkreises zusammen gefunden, um den Schülerinnen und Schülern des 7. Jahrgangs der integrierten Giordano-Bruno-Gesamtschule die Möglichkeit zu bieten, an einem suchtpräventiven Rollenspiel teilzunehmen.

Jeweils am frühen Morgen erklärte Suchtpräventionsfachkraft Nils Bögelsack vom Lukas-Werk Helmstedt den Schülern den Ablauf des „Planspiels“ sowie die Rollen, in die sich die Jugendlichen einen Vormittag lang hineinbegeben sollten. Ihre Rollen sind fiktive Jugendliche – Kevin, Tina, Miriam, Simon und Nico. Alle sind im Alter von 15 bis 17 Jahren und stark problembehaftet. Sie konsumieren Alkohol, Cannabis und/oder Amphetamine. Der Alltag, seine Anforderungen und die zwischenmenschlichen Beziehungen sind ihnen entglitten. Die Schüler erleben in ihren Rollen, vor welchen Problemen Betroffene stehen und welche Konsequenzen bei Cannabis oder Alkoholkonsum drohen.

Ganz real werden dabei Helmstedter Institutionen wie Polizei, Jugendhilfe, Jugendamt, Beratungsstelle für Schwangere im Haus der Diakonie, Pro-Aktiv-Center, Bewährungshilfe, Amtsgericht, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie das Lukas-Werk von den Teilnehmern aufgesucht.

Das Planspiel als Präventionsprojekt der Lukas Werk Gesundheitsdienste GmbH Helmstedt, so die Mitteilung, verdeutlicht auf lebendige und realitätsnahe Weise die Gefahren beim Konsum von Cannabis und Alkohol. Es soll Jugendliche zur kritischen Auseinandersetzung mit Suchtmitteln anregen und Hilfeangebote im Landkreis Helmstedt aufzeigen.

Die Fachambulanz der Lukas-Werk Gesundheitsdienste ist unter (0 53 51) 520-950 erreichbar