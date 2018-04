Land fördert Straßenausbau mit 1,2 Millionen Euro

Helmstedt Mit dem Jahresbauprogramm 2018 fördert Niedersachsen den Ausbau der Straßen in den Städten und Gemeinden in diesem Jahr mit insgesamt etwa 75 Millionen Euro für kommunale Vorhaben. Das schreibt der SPD-Landtagsabgeordnete Domeier in einer Mitteilung. Im Kreis Helmstedt werde das Land 2018 die...