Phosphor-Anlage entsteht wohl am Kanal

Die Ansiedlung einer Großanlage zur Gewinnung von Phosphor aus den Rückständen der am Standort Buschhaus geplanten Klärschlammverbrennung ist derzeit eher unwahrscheinlich. Als Ersatz käme ein entsprechendes Forschungs- oder Entwicklungszentrum in Frage. So lässt sich die Diskussion im...