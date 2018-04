Wohngeldstelle des Landkreises geschlossen

Helmstedt Die Wohngeldstelle des Landkreises Helmstedt in der Conringstraße 28 in Helmstedt bleibt am Donnerstag, 12. April, geschlossen. Als Begründung nennt der Landkreis organisatorische Gründe. Ab 13. April ist die Wohngeldstelle wieder in den gewohnten Zeiten erreichbar.