Gert Hoffmann liest im Rathaus

Helmstedt Zu einer Lesung des früheren Braunschweiger Oberbürgermeisters Gert Hoffmann lädt die Stadt Helmstedt am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr in den Ratssaal im Rathaus ein. Das Buch Hoffmanns „Von Irrwegen in die Verantwortung – Zeitzeuge und Gestalter in bewegten Zeiten“ wurde kürzlich in Berlin...