Sturm-Bilanz: „Friederike“ schlägt Schneise der Zerstörung

Das Sturmtief Friederike, das am Donnerstagnachmittag mit Böen der Stärke von 120 Stundenkilometern und mehr hinweggefegt ist, hat auch im Landkreis eine Schneise der Zerstörung geschlagen. Etliche Bäume wurden entwurzelt, Ziegel von Dächern gerissen und mancherorts auch Gebäude direkt beschädigt. So drohte in Mackendorf ein mächtiges Scheunentor auf die Straße zu stürzen, nachdem es sich durch einen...