Nach tödlichem Unfall – Trampelpfad im Visier

Foto: Strohmann

Jens aus dem Bruch, Leiter Einsatzdienst beim Polizeikommissariat Helmstedt (links), und sein Kollege Ulf Barnstorf nehmen die Stelle an den Gleisen in Augenschein, an der ein 44-jähriger Helmstedter vor einigen Tagen von einem vorbeifahrenden Zug tödlich erfasst worden ist. Foto: Strohmann