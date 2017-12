Helmstedt Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Poststraße ereignet haben soll.

Überfall in der Poststraße – Zeugen gesucht

Gegen 23.40 Uhr, also gut eineinhalb Stunden nach dem Raub, meldete sich das 28 Jahre alte männliche Opfer aus Helmstedt bei der Polizei.

Der Mann gab an, dass er mit einem Freund gegen 22 Uhr mit einem Taxi von einem Lokal in der Straße Papenberg zur Postfiliale in der Poststraße gefahren sei. Dort seien er und sein Begleiter, nachdem sie das Taxi verlassen hatten, von einer Gruppe überfallen worden. Die Unbekannten hätten sein Mobiltelefon sowie Bargeld erbeutet.

Der 28 Jahre alte Helmstedter sei von der Polizei mit leichten Verletzungen in der Poststraße angetroffen worden. Eine Versorgung der Verletzungen habe der Betroffene abgelehnt. Der Begleiter des Mannes sei nicht mehr am Tatort gewesen.

Die Polizei bittet darum, dass sowohl das zweite, derzeit unbekannte Opfer, sowie Zeugen, die von dem geschilderten Vorfall etwas mitbekommen haben, sich bei den Ermittlern melden. Ebenso bitten die Beamten darum, dass der Taxifahrer, der die Männer vom Papenberg in die Poststraße gefahren haben soll, sich als Zeuge meldet. Zuständig ist das Polizeikommissariat Helmstedt, Tel: (0 53 51) 52 10.