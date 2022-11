Polizeibericht: Mehrere Einbrüche in Osterode und Umgebung

Osterode. In Osterode und Umgebung ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Details.

Zu mehreren Einbrüchen ist es in den vergangenen drei Wochen im Altkreis Osterode gekommen. Das berichtet die Polizei.

Am Montagmorgen, 7. November stellte der Inhaber eines Osteroder Geschäfts fest, dass ein unbekannter Täter am Wochenende bei ihm eingebrochen hatte. Die Haupteingangstür wurde gewaltsam geöffnet und die gesamte Kasse mit dem Wechselgeld entwendet. Anschließend verließ der Täter das Gebäude wieder durch den Haupteingang. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 700 Euro.

Ein weiterer Einbruch in Osterode

Ebenfalls am Montagmorgen wurde ein versuchter Einbruch am Wochenende gemeldet. Unbekannte Täter versuchten in Osterode, am Schilde, durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in die Büroräume zu gelangen. Den Tätern gelang es nicht, ins Gebäude einzudringen, sie verursachten aber einen Schaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise für die beiden Einbrüche nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

Auch Bad Grund ist betroffen

Eine Mitarbeiterin eines Einzelhandelsgeschäfts in Bad Grund, Markt, zeigte eine Sachbeschädigung in Höhe von 100 Euro an. Von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter einen Bewegungsmelder, der sich an der Laderampe befand, aus der Halterung. Weiterhin wurde das Kabel herausgerissen. Der Bewegungsmelder sowie das Kabel wurden entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Grund unter der Telefonnummer 05327/829820 entgegen.

Auch vor drei Wochen fand ein Einbruch im Altkreis Osterode statt

Zu einem Einbruch kam es auch vor drei Wochen in Osterode. Wie jetzt der Polizei bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 21. Oktober, 13 Uhr bis 25. Oktober, 8 Uhr, am Waldrand zwischen dem Fuchshaller Weg und der Halberstädter Straße, auf dem Gelände der Kindertagesstätte zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter begaben sich auf das freizugängliche Außengelände und entwendeten einen Hangelpfadspanngurt, der zwischen den Bäumen befestigt war sowie Seile zum Festigen einer Regenplane. Der Stadt Osterode entstand ein Schaden in Höhe von 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.

