Blaulicht Harz: Supermarkt in Bad Grund ausgeraubt – Täter auf der Flucht

In Bad Grund im Harz hat ein Unbekannter einen Supermarkt ausgeraubt.

Der Täter habe zwei Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe in den Markt zurückgedrängt, als diese das Geschäft am Abend nach Ladenschluss verlassen wollten, wie die Polizei Göttingen am Mittwochmorgen mitteilte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Supermarkt-Raub in Bad Grund: Tageseinnahmen gestohlen

Dort habe er die Tageseinnahmen des Supermarktes im hohen vierstelligen Bereich erbeutet.

Anschließend sei der Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet. Derzeit werde nach ihm gefahndet.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de