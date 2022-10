Party im Harz: 5 Tipps für Halloween 2022

„Hu! Ha! Halloween! Süßes, sonst gibt’s Saures!“ (ein deutsches Kinderlied) – Der Oktober neigt sich dem Ende zu und plötzlich steht das schaurig-schöne Halloween-Fest vor der Tür. Verzaubert von der magischen Stimmung im Harz, holen nun viele ihre gruseligste Dekoration vom Dachboden, schnitzen Kürbisse und planen bereits ihre Verkleidung für eine Motto-bezogene Party.

Woher kommt Halloween?

In Deutschland wird der Abend vor Allerheiligen allerdings gar nicht so wild gefeiert, wie in den USA beispielsweise. Erst seit den 1990er Jahren sickern die amerikanischen Halloween-Bräuche so langsam zu uns, nach Europa, durch. Die Ursprünge dieser Feierlichkeit gehen allerdings noch viel weiter zurück, als vielen bekannt ist.

Sie gehen zurück auf das keltische Jahreskreisfest: „Samhain“. In dieser besonderen Zeit soll der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten besonders dünn sein, und erlaubt somit den Übergang oder den Kontakt zu der Geisterwelt, auch Anderswelt genannt. Viele, die diesen Bräuchen bis heute noch nachgehen, stellen deshalb Fotos von verstorbenen Familienmitgliedern auf und hoffen dadurch diesen, in dieser besonderen Nacht, etwas näher sein zu dürfen. „Samhain“ repräsentiert damit auch den Übergang zwischen den Jahren. Drei Tage durfte dabei ordentlich getrunken und gefeiert werden, sodass davon auszugehen ist, das „Samhain“ kein Trauerfest ist.

Halloween im Harz

Wer also nicht allen Traditionen Folge leisten möchte, aber gerne feiern geht, allerdings noch immer auf der Suche nach einer geeigneten Harzer Halloween-Party ist, der bekommt von uns diese 5 Tipps, die die Suche nach einer passenden Halloween-Party erleichtern sollten:

Bei der Halloween-Rollschuhdisco kann das Tanzbein geschwungen werden. Foto: Stadt Wernigerode / Winnie Zagrodnik

29. Oktober – „Halloween meets Schierke“: Von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich die Schierker Feuerstein Arena in einen Ort voller Hexen, Geister, Vampire und sonstige Gruselgestalten. Mit der letzten „Rollschuhdisco“ der Saison, wird die Arena zu einer perfekten Partyzone – es darf zu schaurig schönen Monsterbeats getanzt, gelacht und Rollschuh gefahren werden, als ob es kein Morgen gäbe. Kopflose Reiter, lichtscheue Blutsauger und schaurige Zombies erhalten ermäßigten Eintritt. „Normale“ Gäste sind natürlich auch gerne gesehen. Aber auch ohne Rollen unter den Füßen lohnt sich ein Besuch: Alle weiteren Angebote der Arena stehen an diesem Abend ebenfalls bis 22 Uhr zur Verfügung (Bouldern, Trampolinspringen, Stockschießen, Tischkicker und Tischtennis, Hüpfparcours oder XXL-Spiele, wie „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“, „Dame“ oder Schach).

Es gelten die regulären Eintrittspreise der Arena (www.schierker-feuerstein-arena.de/eintrittspreise/). Kostümierte Besucher erhalten ermäßigten Eintritt: 3 Euro

Pullman City in Hasselfelde ist eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Foto: Veranstalter / Pullman city

29. Oktober – „Halloween Party à la Wild West“ in Pullman City: Ab 18.30 Uhr öffnet die „Big Moose Dance Hall“ ihre Tore für eine Halloween-Party à la Wild West. Da trifft der Wilde Westen auf Graf Dracula, Freddy Krüger, die Addams Family und noch viele mehr. Das schaurige Event ist genau die richtige Anflugstelle für alle Hexen, Zauberer und andere schreckerregenden Wesen, die sich gerne auf einen blutigen Cocktail, einen glibbernden Hexentrank oder ähnliches verabreden wollen. Der 29. Oktober steht aber schon den ganzen Tag über im Zeichen von Halloween. Wer also lieber den Wilden Westen bei Tag erforschen möchte, der kann das auch mit seiner ganzen Familie tun.

Tickets online buchbar auf: www.pullmancityharz.de/veranstaltungen/halloween-special-29-10-22/

Der Wegweiser "Halloween Party" zeigt wo es zur Party geht... (Symbolbild) Foto: Matthias Bein / dpa-Zentralbild

28. bis 31. Oktober – „Hexoween-Markt“ im Kurpark Thale: „Bühnenspuk & Gruselspaß“ – Die Bodetal Tourismus GmbH veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Thale erneut den „Hexoween-Markt“ im Kurpark der Stadt mit tollem Rahmenprogramm. Offizieller Start ist am Freitag, 28. Oktober um 15 Uhr. Hier öffnen Handwerks-, Versorgungs- und Verkaufsstände ihre Luken und freuen sich auf ihre Gäste. Das Bühnenprogramm startet im Anschluss ab 17 Uhr live im Kaffeeloch.

Der Eintritt ist (an allen Tagen) frei. Allgemeine Marktzeiten:

Freitag, 28.10.2022: 15 bis 22 Uhr

Samstag, 29.10.2022: 10 bis 24 Uhr

Sonntag, 30.10.2022: 10 bis 22 Uhr

Montag, 31.10.2022: 10 Uhr bis 18 Uhr

Zwei Krähen symbolisieren oft etwas Mystisches, auch der Maskenball steht ganz im Zeichen der Mystik. Foto: Charlie Riedel / dpa

29. Oktober – Maskenball zu Samhain in der Kreuzmühle: Der 11. Mond naht und die Tore zur Anderswelt öffnen sich wieder, so wie die Türen der alten Wassermühle im Harz. In dieser Samhain-Nacht wird, in wundervollen Roben und Kostümen, ein Maskenball gefeiert. Zur Begrüßung gibt es ein liebevoll gestaltetes Buffet und es darf an wärmenden Kaminöfen im Gutshaus gesessen werden. Musikalisch wird der Abend von einem Gast-DJ und „Passing Mask“ (Resident) begleitet. Ab 20 Uhr werden die Türen geöffnet, gegen 20.30 Uhr gibt es die Buffeteröffnung und ab 22 Uhr darf der traditionelle Samhaintanz nicht fehlen. Der Einlass wird nur mit Maskierung gewährt. Dresscode: Pagan, Romantic, Witch- and Witcherstyle. Musik: Pagan, Ritual, Epic, Neofolk and more.

Karten im Vorverkauf für 28,94 Euro auf: www.eventim-light.com/de/a/5a6d23a2e2ded504b5e12c66/e/61a5db110c743d6140c42138 (im Ticket ist der Begrüßungssekt, das Buffet und die Tanznacht enthalten). Weitere Infos und Kontakt: https://kreuzmuehle.wordpress.com/kontakt/

Der Elmo Klub verwandelt seine Innenräume in einen gruseligen Friedhof. Foto: ElmoKlub

29. Oktober – Happy Halloween, Friedhof Elmo Klub mit 2 Floors und Liveshow/Liveacts: Mit „the biggest Halloween-Party in Town“, wirbt der Veranstalter auf der Facebook-Seite. Der passend zu Halloween umdekorierte Club, bietet eine Cocktailbar by Cocktailtaxi Harz, eine Horror Live Show, ein Gewinnspiel, Walking Live Acts und zwei Floors zum Tanzen. Es besteht eine Kostümpflicht.

Telefonische Vorbestellung der Tickets ab 8 Euro: 0151 4626 2 812 (Tickets gibt es auch vor Ort zu kaufen)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de