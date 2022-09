Feuer im Harz Nach Waldbrand am Brocken: Politik stellt Maßnahmenplan vor

Um den Ortsteil Schierke herum soll verstärkt Totholz entfernt werden

Betrieb der Brockenbahn soll weiter eingeschränkt werden

Tatsächliche Brandgröße bleibt offen

Das Land Sachsen-Anhalt hat gemeinsam mit dem Landkreis Harz, der Stadt Wernigerode und dem Nationalpark Harz einen Sechs-Punkte-Plan für künftige Waldbrände erarbeitet. Die „Wernigeröder Erklärung“ soll eine schnellere Branderkennung, -prävention und -bekämpfung ermöglichen. Forstminister Sven Schulze (CDU) sprach von einem „Meilenstein in der Diskussion der letzten Jahre“.

Der Maßnahmenplan sieht unter anderem vor, dass rund um den Ortsteil Schierke eine verstärkte Beräumung des Totholzes stattfinden soll. Außerdem sollen sogenannte „Wundstreifen“ die Ausbreitung von Feuern verhindern und es der Feuerwehr erleichtern, Brandstellen zu erreichen.

Brockenbahn im Fokus der Maßnahmen

Auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sind Teil der künftigen Strategie und bilden den Kern der geplanten Maßnahmen. Die Erklärung sieht vor, dass die Bahn regulär nur bis Waldbrandstufe 3 zum Brocken fährt. Ab Stufe 4 wird eine Befahrung nur in Absprache mit den Behörden stattfinden. Ab Stufe 5 soll generell keine Befahrung mit Dampfloks mehr stattfinden. Zusätzlich soll die Strecke der HSB testweise durch Streckenläufer regelmäßig kontrolliert werden.

Minister Sven Schulze betonte die gute Zusammenarbeit und Diskussion in den vergangenen Wochen, auch mit dem Nationalpark. Man wolle sich jetzt gemeinsam den Problemen der Zukunft widmen und weitere Brände dieser Größenordnung verhindern.

Keine Festlegung zur Brandgröße

Zur tatsächlichen Brandgröße wollten sich die Beteiligten nicht abschließend äußern. In den vergangenen Wochen hatten unterschiedliche Aussagen zur Brandgröße für Verwirrung gesorgt. Der Landkreis Harz war in seiner Analyse von mehr als 300 Hektar Brandfläche ausgegangen – der Nationalpark lediglich von 12. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) und Minister Sven Schulze betonten, dass ein „Streit über Statistik“ nicht zielführend sei. Das jetzt beschlossenen Maßnahmenpaket wäre in beiden Fällen das gleiche gewesen.

Das Land Niedersachsen, das die Verwaltung des Nationalpark Harz gemeinsam mit Sachsen-Anhalt unterhält, war an der Erarbeitung der Maßnahmen nicht beteiligt. Niedersachsen solle auf Arbeitsebene informiert werden, bisher sah er dafür aber keinen Bedarf, so Minister Schulze – schließlich sei nur Sachsen-Anhalt von dem Brand betroffen gewesen.

Zuletzt war es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern gekommen, nachdem Schulze öffentlich die Zukunft des gemeinsamen Nationalparks in Frage gestellt hatte. Niedersachsen dagegen hatte einseitig die Kommunikation der Nationalparkverwaltung beeinflusst.

