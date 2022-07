DWD: Auf dem Brocken könnte es 30 Grad heiß werden

Erfrischung gefällig? Experten geben 5 kühlende Tipps gegen Hitze

Wenn die Temperaturen steigen und langsam aber sicher die 30 Grad-Marke knacken, ist besondere Vorsicht geboten. Denn für den Körper ist die starke Hitze eine echte Herausforderung. Experten der Helios-Klinik geben fünf hilfreiche Tipps zum Herunterkühlen.

1. Halten Sie Ihre Wohnung kühl

Um Ihren Wohnbereich angenehm kühl zu halten, sollten Sie tagsüber die Fenster mit Vorhängen oder Rollläden verschließen. Vergessen Sie nicht, morgens oder nachts zu lüften, so halten Sie die Hitze aus den Räumen. Zusätzlich verschaffen Klimaanlagen und Ventilatoren Abkühlung. Um keine Erkältung zu riskieren, sollten Sie den direkten kalten Luftstrom vermeiden.

2. Luftige Kleidung

Indem Sie helle, locker sitzende Kleidung tragen, vermeiden Sie tagsüber die direkte Sonneneinstrahlung. Wer dennoch viel draußen unterwegs ist, sollte unbedingt auf einen angemessenen UV-Schutz achten. Versorgen Sie alle nicht bedeckten Hautpartien mit Sonnencreme und tragen Sie zusätzlich einen breitkrempigen Hut.

3. Trinken Sie ausreichend

Besonders an sehr heißen Tagen ist es wichtig, kontinuierlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Entgegen der Annahme, kalte Getränke sorgen am besten für Abkühlung, eignen sich lauwarme Getränke ideal, um den Körper in Balance zu halten. Denn der Verzehr von eiskalten Erfrischungen hat zur Folge, dass der Körper zusätzlich Wärme produziert. Die idealen Durstlöscher sind deshalb Wasser, Tee sowie verdünnte Obst- und Gemüsesäfte.

4. Erfrischen unter der Dusche

Ob im Garten oder im Badezimmer – unter der Dusche können Sie sich im Sommer gerne auch mehrmals am Tag abkühlen. Allerdings sollten Sie darauf achten, das Wasser nicht zu kalt aufzudrehen, sondern mit einer lauwarmen Dusche zu beginnen. Setzen Sie Ihrem Körper zu schnell zu kaltem Wasser aus, kann dies einen Kreislaufkollaps zur Folge haben. Ebenfalls sehr wirksam ist es, die Haut regelmäßig mit lauwarmem Wasser zu benetzen. Für den besonderen Erholungsfaktor sorgen natürlich auch Ausflüge an Seen und Flüsse. Besonders morgens und am Abend tun Sie sich und Ihrem Körper mit einem erfrischenden Bad jede Menge Gutes.

5. Für erholsame Nächte

Um den Körper auf die Nacht vorzubereiten, sollten Sie in der heißen Jahreszeit nach 18 Uhr auf schwer verdauliche Mahlzeiten verzichten. Stattdessen sind Salate, Gemüse, Obst oder Quarkspeisen die bessere Wahl. Kurz vor dem Schlafengehen sorgt eine lauwarme Dusche ebenfalls für ein wenig Abkühlung. Mit Bett- und Nachtwäsche aus kühlenden Stoffen sorgen Sie zusätzlich für ein besseres Körpergefühl. Außerdem hilft es, wenn Sie Ihr Schlafzimmer tagsüber abdunkeln, die Fenster geschlossen halten und vor dem Zubettgehen gut lüften.